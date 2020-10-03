Москва, , 06:16 — REGNUM Избежать введения в России карантина из-за распространения коронавируса посоветовала 2 октября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью Forbes.

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"Власти на местах лучше знают эпидемиологическую ситуацию. Но большой локдаун (изоляции — ред.) нужно стараться максимально избежать», — объяснила она.

По мнению Вуйнович, ограничения, подобные тем, что вводились весной 2020 года, «имеют огромное негативное влияние на экономику», поэтому временные и локальные меры могут потребоваться, а если удастся избежать длительных ограничений, «то это нужно сделать».

Представитель ВОЗ напомнила, что карантин мешает лечить другие болезни — такие как кардиологические, системные заболевания, онкологию. Кроме того, в случае введения общего карантина обществу предстоит бороться с последствиями для психического состояния граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по стране зарегистрировано 1 194 643 случая заражения коронавирусом.

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