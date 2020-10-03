Москва, , 06:10 — REGNUM Понижение дневной температуры до 13−16°С начнется с 8 октября в европейской части России, заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Первыми с похолоданием столкнуться жители северо-западной части страны.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — сказал синоптик, слова которого цитирует РИА Новости.

При этом Варакин отметил, что к середине следующей недели в центре европейской части России начнутся дожди, которые после будут наблюдаться и в более северных регионах страны. Он добавил, что в Москве и Подмосковье в этот период норма температуры составит около 8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ опубликовали прогноз о том, что В октябре на европейской и на большей части азиатской территории России ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 1−2°С.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в октябре