Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Сенатор-республиканец Том Тиллис от американского штата Северная Каролина заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Законодатель добавил, что чувствует себя хорошо и у него нет симптомов COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тест на SARS-CoV-2 сенатора-республиканца от американского штата Юта Майка Ли подтвердил его заражение коронавирусом.

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