Веллингтон, , 05:28 — REGNUM В Новой Зеландии выявили еще один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что зараженных прибыл на территорию страны 1 октября из Великобритании транзитным рейсом через Гонконг. В настоящее время в Новой Зеландии числится 41 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1493 случая заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии анонсировали частичное возобновление сообщения с Новой Зеландией. С середины октября новозеландцам не нужно будет отбывать двухнедельный карантин при прибытии на австралийскую территорию.

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