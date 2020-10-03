Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено у 49-летнего сенатора-республиканца от американского штата Юта Майка Ли. Об этом законодатель сообщил на своей странице в Twitter.

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По словам политика, он решил пройти тест после появления подозрительных симптом, схожих с проявлениями аллергии. Ли добавил, что он уйдет на изоляцию по меньшей мере на десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у сотрудника американской администрации и журналиста из пресс-пула Белого дома было выявлено заражение коронавирусом.

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