Сеул, , 04:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 52 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются завозными. При этом не исключается, что снижение выявленных за сутки случаев уже третий день подряд связано с уменьшением количества проводимых тестов в связи с праздниками. Тем не менее южнокорейские власти продолжают призывать граждан к соблюдению всех санитарных требований во время праздников, чтобы предотвратить возникновение новых очагов распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 24 027. Также за 2 октября в стране скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 420 пациентов.