Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Журналист из пресс-пула Белого дома и сотрудник администрации США, который взаимодействует со СМИ, заразились коронавирусом SARS-CoV-2, передает телеканал CNN.

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Их имена не называются. Отмечается, что журналисту диагноз «поставили предварительно». По информации CNN, тест на коронавирус сдало множество журналистов, которые регулярно присутствуют на брифингах в Белом доме. Результаты оказались отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября руководитель аппарата администрации США Марк Медоуз заявил, что после выявления COVID-19 у президента США Дональда Трампа в Белом доме ожидают новых случаев заражения коронавирусом среди сотрудников.

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