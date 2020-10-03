Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Видеообращение со словами благодарности за поддержку после заболевания коронавирусной инфекцией выпустил президент США Дональд Трамп. Пост с видеозаписью размещен на его странице в Twitter.

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Трамп отметил, что он и его супруга Меланья Трамп чувствуют себя нормально.

Дональд Трамп «Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Со мной всё очень хорошо. Первая леди также чувствует себя нормально. Всем большое спасибо, я ценю это и никогда не забуду».

Кроме того, президент, перед отбытием в военный госпиталь, подчеркнул, что необходимо проверить его состояние.

«Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке», — сказал Трамп.

В ходе выступления главы Белого дома было заметно, что у него легкое недомогание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выразил пожелание скорейшего выздоровления Дональду Трампу и его супруге Меланье.

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