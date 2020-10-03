Бразилиа, , 03:50 — REGNUM Обращение с просьбой отсрочить поставку в Бразилию оксфордской вакцины от нового коронавируса сделала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca, заявил бразильский министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу в интервью телеканалу CNN Brasil.

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Первая партия препарата поступит в страну не декабре 2020 года, как планировалось, а в январе следующего года. Причиной этого является повышенный спрос на указанную вакцину, на которую претендуют и другие государства, помимо Бразилии.

Пазуэллу отметил, что такая отсрочка предусмотрена договором поставки. Он также рассказал, что в страну прибудет 30 млн доз препарата, а после — сырье для выпуска еще 70 млн доз внутри Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября, по информации минздрава Бразилии, в стране с начала пандемии зафиксировали 4 880 523 случая заражения коронавирусом.

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