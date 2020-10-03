Бетесда, США, , 02:50 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд, где продолжит лечение от коронавирусной инфекции, передает телеканал Fox News.

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Перед отбытием, выйдя из своей резиденции, президент несколько раз помахал рукой журналистам и поднял большой палец вверх. Затем последовал к вертолету, на котором был доставлен в город Бетесда, в котором находится указанный медцентр. Из вертолета Трамп также вышел самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах Дональда Трампа продолжить лечение COVID-19 в военном госпитале объявила администрации США Кейли Макинани.

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