Буэнос-Айрес, , 02:25 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Аргентине продолжает устойчиво расти, заявила представитель аргентинского минздрава Карла Виссотти в ходе брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Мы наблюдаем устойчивый рост как среди количества новых случаев заражения, так и среди летальных исходов», — заявила она.

В связи с этим минздрав Аргентины разрабатывает комплекс мер по изоляции и выявлению зараженных, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Среди этих мер будет увеличение количества проводимых тестов, а также модернизация инфраструктуры здравоохранения в стране.

По последним данным, в Аргентине подтверждено 765 002 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 20 288 человек.