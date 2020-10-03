Бразилиа, , 02:21 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии достигло 145 388, включая выявленные за последние сутки — 708. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своей сайте.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 33 431 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Бразилии зарегистрированы 4 880 523 подобных фактов. Из них 4 232 593 пациентов уже излечились и сняты с учета в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября власти бразильского штата Сан-Паулу подали документы для регистрации в Бразилии вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, созданной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

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