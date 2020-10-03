Бразилиа, , 01:56 — REGNUM Документы для регистрации вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, созданной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech, подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) власти бразильского штата Сан-Паулу, заявил губернатор региона Жоау Дориа на пресс-конференции.

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По его словам, в запросе представлены документы для регистрации не только указанного препарата, но информация для ускорения этой процедуры в отношении остальных вакцин против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Globo распространил информацию о том, что Anvisa получила от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявку на регистрацию в Бразилии своей вакцины от коронавируса.

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