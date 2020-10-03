Сантьяго, , 01:35 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1839 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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По данным ведомства, в Чили зафиксировано 466 590 случаев заражения коронавирусом нового типа. В настоящее время на чилийской территории числятся 14 116 активных случаев заболевания COVID-19. При этом уже 439 607 пациентов были выписаны из медучреждений с выздоровлением.

Отмечается, что в стране уже сняли часть карантинных ограничений из-за снижения темпов заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с этим глава чилийского минздрава призвал жителей страны соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности, чтобы не допустить возникновения новых очагов распространения вируса.