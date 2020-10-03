Белвью, США, , 01:28 — REGNUM Генеральный директор Bungie Пит Парсонс в очередной раз опроверг слухи о том, что студию может купить компания Microsoft. Соответствующую публикацию он сделал 2 октября в Twitter.

После того, как портал Game Rant в своей статье сослался на расследование сайта XboxEra и опубликовал ссылку на неё в Twitter, руководитель студии пришёл в комментарии и предельно лаконичен.

«Нет», — написал Парсонс, не объяснив, в чем неправы авторы XboxEra.

https://twitter.com/GameRant/status/1312010701846835200

Напомним, в сентябре 2020 года в сети также появились слухи о том, что Microsoft и Bungie ведут переговоры о слиянии. «Это неправда», — так же лаконично прокомментировал тогда Пит Парсон одну из публикаций в Twitter.

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