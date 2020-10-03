Каракас, , 01:25 — REGNUM Благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем российским гражданам за поставку в Венесуэлу первой партии вакцины против коронавируса «Спутник V» выразил венесуэльский президент Николас Мадуро. Об этом написал на своей странице в Twitter.

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Глава государства отметил, что Боливарианская Республика стала первой страной в Западном полушарии, преступившей к испытаниям указанной вакцины.

Николас Мадуро «Спутник V» прибыл! Мы стали первой страной в Западном полушарии, где началась третья фаза клинических испытаний этой вакцины от Covid-19. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для испытаний в вакцины «Спутник V» в Венесуэле привлекли две тысячи добровольцев.

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