Каракас, 3 октября 2020, 01:25 — REGNUM Благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем российским гражданам за поставку в Венесуэлу первой партии вакцины против коронавируса «Спутник V» выразил венесуэльский президент Николас Мадуро. Об этом написал на своей странице в Twitter.
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Глава государства отметил, что Боливарианская Республика стала первой страной в Западном полушарии, преступившей к испытаниям указанной вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для испытаний в вакцины «Спутник V» в Венесуэле привлекли две тысячи добровольцев.
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