Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Игра Borderlands 3 вскоре получит новый режим, который будет называться «Гонка вооружений» (Arms Race). Об этом 2 октября сообщил портал Comicbook.

В Gearbox Software пояснили, что этот режим получит «изолированную» карту, и на результаты раунда будет влиять то, какое оружие подберут игроки. При этом разработчики отметили, что этот режим не будет «королевской битвой» (в конце в живых должен остаться только один игрок или команда).

Ожидается, что подробности создатели Borderlands 3 расскажут в октябре 2020 года.

Креативный директор проекта Грэм Тимминс сказал, что целью разработчиков было сделать «действительно значимым» игровой процесс в Borderlands 3, как в игре с «миллионами пушек».

«Я могу говорить об этом игровом режиме часами. Я так взволнован, но нам придется подождать», — сказал Тимминс.

Ранее Gearbox Software сообщила, что в конце 2020 года она выпустит пятое дополнение к Borderlands 3. Тогда создатели игры сказали, что она получит уникальный режим.

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