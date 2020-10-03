Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Лечение COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида в течении «нескольких дней» продолжит президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

При этом, по ее словам, у главы государства легкие симптомы. Из госпиталя Трамп продолжит исполнять свои должностные обязанности. Для этих целей в медучреждении развернули президентский офис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Vanity Fair распространило информацию о том, что у Дональда Трампа якобы появились кашель и лихорадка от COVID-19.

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