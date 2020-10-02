Белвью, США, , 23:26 — REGNUM Релиз новой игры Outriders польской студии People Can Fly может состояться 2 февраля 2020 года. Об этом 2 октября сообщил портал DSOgaming.

Издание обратило внимание, что соотвествующая информация на короткое время появилась на странице проекта в Steam. При этом ранее СМИ сообщали, что игра выйдет в 2020 году. Издание пришло к выводу, что, таким образом, если имеет место реальная «утечка», то Square Enix, которая выступает в качестве издателя, отложит релиз примерно на месяц.

Outriders будет представлять собой кооперативный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) с элементами ролевой игры, рассчитанный на прохождение 1−3 игроками. Геймеры знают студию People Can Fly по таким проектам, как Painkiller и Bulletstorm.

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