Москва, , 23:16 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 32 пациента с коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем с середины июля. Об этом сообщили вечером 2 октября в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено более 297 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 2704 случая — за последние сутки. Скончались 5314 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 251 тысячи человек.