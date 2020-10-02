Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming протестировали производительность космического симулятора Star Wars Squadrons. Статья была опубликована 2 октября на сайте издания.

Они пришли к выводу, что релизная версия игры имеет проблемы, связанные с оптимизацией. Например, во время воспроизведения некоторых кат-сцен (анимация на основе движка игры), показатель FPS (кадры в секунду) падает до 30, при том, что игра тестировалась на ПК, оборудованном процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 МГц) и видеокартой Nvidia RTX 2080Ti.

Кроме того, в Star Wars Squadrons явно присутствует какая-то ошибка, из-за которой имеют место «заикания» в первые 5−10 минут игры. В этот период симулятор нагружает центральный процессор на 100%. Корреспонденты издания выложили в сеть скриншоты с соответствующей информацией.

Релиз Star Wars Squadrons состоялся сегодня, 2 октября 2020 года. Разработкой космосимулятора занималась студия Motive, в качестве издателя выступила компания Electronic Arts.

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