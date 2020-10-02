Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Компания Electronic Arts выложила в сеть два тизерных изображения, которые, возможно, имеют отношение к ремастеру (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) игры Need for Speed: Hot Pursuit. Об этом 2 октября сообщил портал DSOGaming.

Издатель дал понять, что 5 октября 2020 года он выступит с неким анонсом, который будет иметь отношение к франшизе Need for Speed. Что касается изображений, то они представляют собой скриншоты из будущей игры, на основе которых поклонники серии могут сделать определённые выводы.

https://twitter.com/NeedforSpeed/status/1312047185190703104

https://twitter.com/NeedforSpeed/status/1312062285070831616

Стоит отметить, что первая информация об этом проекте появилась в сети в августе 2020 года. Тогда компания Amazon допустила утечку информации, согласно которой релиз игры Need for Speed: Hot Pursuit Remastered может состояться 13 ноября 2020 года.

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