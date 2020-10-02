Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Студия Larian, занимающаяся разработкой третьей части ролевой игры Baldur`s Gate 3, рассказала о редакторе персонажей. Информацию она опубликовала в блоге проекта в Steam.

Начиная игру, геймеры смогут выбрать расу, подрасу, биографию персонажа и его класс, и их выбор повлияет на прохождение. Они также смогут распределить очки способностей, с которыми хорошо знакомы любители системы настольных ролевых игр Dungeons and Dragons. Кроме того, игроки смогут настроить внешность героя.

Разработчики отметили, что геймеры смогут выбрать 150 фотореалистично изображённых лиц, которые создавались на основе 3D-сканов лиц актёров. Они также получат возможность редактировать их черты. Стоит отметить, что в Baldur`s Gate 3 будут присутствовать 16 рас, если учитывать подрасы.

Larian выпустит Baldur`s Gate 3 в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) 6 октября 2020 года. Ранее разработчики рассказали об отношениях героев в игре.

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