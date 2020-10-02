Каракас, , 22:15 — REGNUM Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила 2 октября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в эфире международного латиноамериканского телеканала Globovision.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Spytnicvaccine.com

По ее словам, «Венесуэла первой из стран Западного полушария получила вакцину против коронавируса».

Родригес сообщила об этом телеканалу, находясь в эфире вместе с главой МИД и министром здравоохранения Венесуэлы, а также с поверенным в торговых делах посольства России Алексеем Бесединым.

По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни в рамках плацебо-контролируемого тестирования вакцины «Спутник V».

В исследовании примут участие около двух тыс. граждан Венесуэлы.

В России в пострегистрационном исследовании вакцины принимают участие 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» стала первой в мире вакциной от коронавируса. Препарат разработан Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ.

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