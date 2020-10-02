Каракас, 2 октября 2020, 22:15 — REGNUM Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила 2 октября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в эфире международного латиноамериканского телеканала Globovision.

Вакцина от коронавируса «Спутник V»
Вакцина от коронавируса «Спутник V»
Spytnicvaccine.com

По ее словам, «Венесуэла первой из стран Западного полушария получила вакцину против коронавируса».

Родригес сообщила об этом телеканалу, находясь в эфире вместе с главой МИД и министром здравоохранения Венесуэлы, а также с поверенным в торговых делах посольства России Алексеем Бесединым.

По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни в рамках плацебо-контролируемого тестирования вакцины «Спутник V».

В исследовании примут участие около двух тыс. граждан Венесуэлы.

В России в пострегистрационном исследовании вакцины принимают участие 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» стала первой в мире вакциной от коронавируса. Препарат разработан Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ.

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