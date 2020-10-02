Вашингтон, , 21:24 — REGNUM За месяц с момента релиза Microsoft Flight Simulator в мире было продано более 1 млн копий игры. Об этом 2 октября сообщил портал DSOGaming.

Издание обратило внимание, что соответствующее заявление во время очередного интервью сделал генеральный директор студии Asobo Себастьян Влох. Стоит отметить, что речь шла лишь о числе проданных копий, а не об общем количестве геймеров, которые сыграли в игру, поскольку в этом случае не учитывались подписчики сервиса Xbox GamePass.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ближайшее время создатели Microsoft Flight Simulator начнут тестировать VR-режим. Ожидается, что он появится в игре в конце октября или начале ноября 2020 года.