Белград, , 21:24 — REGNUM 1 октября вице-премьер-министр Сербии и председатель координационного органа по вопросам гендерного равенства Зорана Михайлович представляла Сербию на сессии по вопросам гендерного равенства в этом году, которая состоялась в рамках 75 юбилея Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Зорана Михайлович, представляя результаты Сербии и координационного органа, отметила, что во время эпидемии коронавируса все страны сталкиваются с различными вызовами, и что Сербия достигла значительных результатов в вопросе гендерного равенства за последние несколько лет.

«Мы продвинули законодательную базу, мы работаем над укреплением механизмов гендерного равенства на всех уровнях. Мы являемся одной из немногих стран, которые ввели гендерно-ответственное бюджетирование, и именно поэтому мы признаны в мире образцом эффективной политики, — подчеркнула Михайлович.

По ее словам, Сербия является первой страной за пределами ЕС, которая ввела индекс гендерного равенства, который поможет Белграду в дальнейшей разработке государственной политики.