Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Норман Ридус рассказал, каким он хотел бы видеть спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» про приключения Дэрила Диксона и Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд). Об этом 2 октября сообщил портал Digital Spy.

Актёр дал понять: он хочет, чтобы будущее шоу отличалось от всего, что ранее выходило в рамках франшизы.

«Это будет о надежде, но по-другому, — сказал Ридус, — что-то вроде «Билли Джека» или «Кунг-Фу» (сериал с Дэвидом Кэррадайном — ИА REGNUM), где у вас есть одна путешествующая сущность или, как как в этом случае, две сущности».

Ридус также вспомнил: много лет назад его спросили о том, каким он видит окончание «Ходячих мертвецов».

«Я сказал: «Все умирают, а я такой: «Мелисса, садись на байк», — добавил актёр.

Напомним, одиннадцатый сезон сериала «Ходячие мертвецы» станет последним, при этом он будет расширен до 24 эпизодов. Ранее СМИ сообщили, что телеканал AMC хочет снять спин-офф про приключения Дэрила Диксона и Кэрол Пелетье.

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