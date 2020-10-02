Милан, Италия, , 20:39 — REGNUM Прокуратура Милана проверит, соответствует ли количество прокатных электросамокатов на улицах города ранее заключенным договоренностям о развитии этого вида транспорта, сообщают местные СМИ в пятницу, 2 октября.

В прокуратуре задались этим вопросом после того, как резко возросло число ДТП с участием таких самокатов.

В надзорном ведомстве предполагают, что частные компании сдают в аренду куда больше единиц транспорта, чем договаривались (в том числе с местными службами дорожной полиции).