Сургут, Югра, , 20:20 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) жители нескольких аварийных деревянных домов в микрорайоне Строитель не хотят переселяться в новое жилье, так как их не устраивает район за Чёрным Мысом, в который им предположительно дадут квартиры. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

На данный момент у жителей «деревяшек» в шаговой доступности находятся поликлиника, детский сад, школа. В микрорайоне новых высоток социальные объекты лишь в планах.

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев на встрече с недовольными будущими переселенцами пообещал детский сад в новостройках уже в 2021 году.

Недовольство высказали и собственники квартир в «деревяшках». Им положена компенсация за квартиры. Квадратный метр власти оценили в 58 тысяч рублей, то есть двухкомнатная квартира будет стоить три миллиона рублей. Но в Сургуте на эту сумму приличное жильё, по мнению переселенцев, приобрести невозможно.

При этом горадминистрация Сургута ещё не проводила аукцион на приобретение квартир для переселенцев. И если аукцион не состоится, Сургуту придётся вернуть в окружной бюджет свыше миллиарда рублей.