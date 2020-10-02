Рим, , 20:13 — REGNUM Ношение масок в итальянском регионе Лацио (Рим) становится обязательным, в том числе в общественных местах под открытым небом, соответствующее решение совет региона принял в пятницу, 2 октября.

Масочный режим в Италии Russian.news.cn

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Штраф для нарушителей составит 400 евро.

По данным на 2 октября, в Италии умер 35 941 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 23 (днем ранее — на 24). Выздоровели 229 970 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1126 (днем ранее — на 1140). Число подтвержденных носителей выросло на 2499 (днем ранее — на 2548). В последний раз столь высокий показатель, как 1−2 октября, фиксировался в конце апреля 2020 года, в период общенационального карантина.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 319 908. В настоящее время заражены 53 997 человек — на 1350 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось в 4,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

В Италии продолжает действовать целый ряд ограничений. В закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции. В особом режиме работают школы, детские сады, вузы, общественный транспорт. В некоторых городах и регионах страны местные власти вводят и дополнительные ограничительные меры.