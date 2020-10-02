Москва, , 19:48 — REGNUM В августе коронавирус был признан основной причиной смерти 3222 человек в России. Такие данные приводит 2 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Сообщается, что ещё в 641 случае COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, у 1078 умерших пациентов COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в официальной статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». Всего в августе было зафиксировано 2522 таких случая.

Напомним, в июле, согласно данным Росстата, коронавирус был признан основной причиной смерти 4863 человек, в июне — 5448 человек.