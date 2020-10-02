Воронеж, 2 октября 2020, 19:47 — REGNUM Экстренное обращение в связи с многочисленными пожарами выпустило ГУ МЧС по Воронежской области, сообщает ИА REGNUM. Спасатели призывают жителей сельских районов создавать патрульные группы, чтобы предотвратить возгорания из-за «человеческого фактора».
Как сообщили в МЧС, 1 октября в Верхней Хаве подростки подожгли траву из шалости, в Аннинском районе причиной лесного пожара стал костёр, в котором местный житель сжигал мусор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выпустил постановлением, которым на три недели, до 28 октября, полностью запрещено посещение лесов — как на транспортных средствах, так и пешком.
Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области запретили посещение лесов
Читайте развитие сюжета: В Воронежской области ликвидировали два лесных пожара на 360 га