Брянск, , 19:36 — REGNUM Жители Брянской области, страдающие онкологическими заболеваниями, в августе и сентябре 2020 года не смогли получить вовремя жизненно необходимые препараты из-за их отсутствия в аптеках. О результатах прокурорской проверки 2 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Проверку надзорное ведомство начало после обращений жителей региона, которые не смогли получить в августе необходимые для лечения онкозаболеваний дорогостоящие препараты.

«В ходе проверок установлено, что все граждане в августе — сентябре 2020 г. обеспечены лекарственными препаратами, приобретенными за счет средств областного бюджета. Вместе с тем в отдельных случаях выявлено временное отсутствие отпускаемых по рецептам лекарственных препаратов для онкобольных в аптечных учреждениях и нарушение срока для их отсроченного обслуживания», — уточнили в пресс-службе прокуратуры области.

По результатам проверки руководителю департамента здравоохранения Брянской области внесены представления об устранении нарушений закона, допущенных при обеспечении лекарственными препаратами граждан, имеющих онкологические заболевания. Они находятся на рассмотрении.

О проблемах с получением льготных лекарств жители региона, страдающие онкологическими заболеваниями, рассказали 24 августа губернатору Александру Богомазу. По информации СМИ, причиной дефицита могло стать прекращение закупки лекарств ГУП «Брянскфармация» из-за долга областных властей в 256 млн рублей. Тогда же в ходе встречи губернатор сообщил о выделении ещё 90 млн рублей на закупку лекарственных средств, которые до 2020 года не были включены в обязательный перечень. Всего в 2020 году на закупку лекарств для брянских льготников, таким образом, будет направлено 845 миллионов рублей.