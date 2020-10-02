Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Китайская холдинговая компания Tencent приобрела крупную долю акций шведского разработчика видеоигр 10 Chambers Collective. Об этом 2 октября сообщил журнал PC Gamer.

Основатель студии Ульф Андерссон пояснил, что эта сделка даст компании «больше сил» и поможет завершить разработку кооперативного шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного ружия) GTFO.

Он добавил, что команда, работавшая над этим проектом в течение пяти лет, искала подобного партнёра. Пока нет информации о том, какую долю 10 Chambers Collective приобрела Tencent.

Сегодня Tencent принадлежит такая известная компания, как Riot Games. Кроме того, она также владеет 40% акций Epic Games и долями в таких компаниях, как Bluehole (PlayerUnknown's Battlegrounds), Ubisoft, Activision Blizzard и многих других.