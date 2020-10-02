Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев 2 октября передал медицинским учреждениями, работающим в муниципалитетах Свердловской области, 28 новых автомобилей скорой помощи класса В. Это третья партия техники, переданная больницам региона, за год. Машины закуплены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

»Это не просто еще один шаг в обновлении автопарка медицинских служб региона. Это, прежде всего, возможность спасти сотни, а то и тысячи жизней уральцев. Мы системно решаем вопросы оснащения медучреждений автотранспортом. И в этом Свердловская область значительно преуспела. По уровню обеспеченности спецавтотехникой регион входит в число российских лидеров. За пять лет удалось в два раза сократить долю устаревших автомобилей. И эта работа будет продолжена», — отметил губернатор.

По его словам, вызовы этого года еще более отчетливо показали, насколько важен и ценен труд медиков. Евгений Куйвашев поблагодарил врачей и всех медицинских работников за огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

«Сегодня новые машины получают те, кто находится на переднем крае борьбы за здоровье наших земляков. Особенно это важно в период пандемии. Очень здорово, что сегодня мы получаем разные машины, соответствующие тем дорожным условиям, в которых они будут работать», — главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Машины скорой помощи отправятся сегодня в 18 муниципалитетов Свердловской области: в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Невьянск, Талицу, Ревду, Ирбит, Красноуральск, Полевской, Серов, Кировград, Верхнюю Салду, Верхнюю Пышму, Березовский, Верхотурье, Арамиль, Карпинск, Пышму. В новой партии — восемь автомобилей Ford, 16 марки ГАЗ и четыре УАЗа.