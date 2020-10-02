Нижний Новгород, , 19:07 — REGNUM Следственной управление Следственного комитета по Нижегородской области опровергает публикации ряда СМИ о том, что нижегородская журналистка Ирина Славина решилась на самоубийство из-за проведенного у нее накануне обыска, передает ИА REGNUM.

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеют под собой никаких оснований», — утверждают в ведомстве.

Как отмечают в Следкоме, Ирина Славина «была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия».

Напомним, сегодня, 2 октября, главный редактор оппозиционного издания «Коза.пресс» совершила самоубийство у здания МВД в Нижнем Новгороде.

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