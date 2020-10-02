Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Авиасимулятор Microsoft вскоре получит режим поддержки гарнитур виртуальной реальности. Об этом 2 октября сообщил журнал PC Gamer.

Во время очередной онлайн-трансляции руководитель проекта Йорг Нойманн сказал, что создатели игры работают над реализацией этого режима уже более года, добавив, что теперь они вышли на новый этап, который требует получения отзывов от игроков.

Ожидается, что бета-версия VR-режима появится в Microsoft Flight Simulator в конце октября или начале ноября 2020 года. Для участия в тестировании обладателям VR-гарнитур необходимо будет зарегистрироваться в качестве участников соответствующей программы.

Релиз нового Microsoft Flight Simulator состоялся 18 августа 2020 года. Разработкой игры занимается студия Asobo.

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