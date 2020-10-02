Кострома, , 19:16 — REGNUM Главный терапевт Костромской области Олег Чураков осудил поездки костромичей за границу во время пандемии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Врач дал интервью ГТРК «Кострома», в котором назвал отдых во время «общей беды» неправильным, и призвал людей вспомнить о труде медиков в «красной зоне».

Закат в Египте Алексей Яковлев © ИА REGNUM

«Давайте забудем о выездах за границу. Это неправильно. Сейчас беда, сейчас всем тяжело, а мы едем отдыхать… Люди очень расслабились. Нужно видеть, насколько врачам тяжело работать в «красной зоне». Люди работают тем неделями и месяцами, не видя своих близких и семьи. Все врачи сейчас работают в едином «кулаке». Я хочу, чтобы жители области стали таким же «единым кулаком». Все очень просто: наденьте маску, соблюдайте дистанцию, не ходите в рестораны, бары… Не надо ходить в большие коллективы, откуда идёт заражение. Очень сложно, когда тебе везут целые семьи заболевших. Если врачи и люди не будут едины, мы не справимся», — сказал терапевт.

По мнению костромских властей, ситуация с коронавирусом в области развивается «быстро и стремительно». В последние две недели каждые сутки в регионе выявляется от 45 до 50 заражённых. Увеличение числа летальных исходов чиновники связывают с высокой заболеваемостью среди пожилого населения, переносящего COVID-19 с наибольшими потерями для здоровья.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом в медучреждениях Костромской области используется 307 мест. Коечный фонд загружен на 85%. В ближайшее время в больницах региона подготовят ещё 103 специализированных места для приёма инфицированных.

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