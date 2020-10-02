Нижний Новгород, , 18:55 — REGNUM Нижегородцы несут цветы и зажигают свечи около здания МВД, где сегодня, 2 октября, покончила с собой главный редактор оппозиционного издания «Коза пресс» Ирина Славина.

Тело погибшей журналистки увезли, однако оцепление у здания МВД еще не сняли. Люди ждут у выхода из метро, недалеко от места, где произошла трагедия.

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Напомним, журналистка Ирина Славина покончила с собой. Ее пытались спасти прохожие, но «она оттолкнула подоспевших на помощь людей». Незадолго до смерти погибшая оставила в социальной сети сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до трагедии в дом к журналистке и другим оппозиционно настроенным политикам и активистам пришли силовики и провели обыски.

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