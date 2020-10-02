Санта-Моника, США, , 18:49 — REGNUM Кори Барлог, известный по работе над серией игр God of War, выложил в сеть изображение, которое, возможно, намекает на скорый анонс новой научно-фантастической игры. Он разместил его 2 октября на своём Twitter-аккаунте.

Зашедшие на страницу геймдизайнера пользователи могут видеть в её шапке концепт-арт с некими устройствами, похожими на криокапсулы космического корабля. При этом Барлог установил в информации о своём местоположении слова «deep space» («глубокий космос»). Стоит отметить, что геймдизайнер разместил подобный тизер на своей странице в ноябре 2019 года.

https://twitter.com/corybarlog

Ранее в сети появилась информация о том, что студия Santa Monica, в которой Кори Барлог занимает должность креативного директора, работает над созданием некой игры в научно-фантастическом сеттинге.

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