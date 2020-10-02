Сургут, Югра, , 18:47 — REGNUM В Югре председателя «Гуманитарного добровольческого корпуса» и члена Общественной палаты Югры Эдуарда Логинова обвиняют в оскорблении многодетной матери, которая посетовала на недостаточную помощь государства.

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В ответ на повышение социальных выплат многодетным семьям с 14 до 16 тысяч рублей одна из многодетных матерей в интернете резко выразилась «на две копейки больше».

Эдуард Логинов в ответ возмущённой многодетной матери написал: «Не можете содержать детей, сдайте их в детский дом, и государство будет о них заботиться, и, поверьте, уж лучше, чем некоторые родители».

Высказывание общественника расценили неподобающим не только участники организации «Семьи Югры», но и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова.

«Мне очень неприятно, что произошла такая история. Это не позиция общественной палаты, поскольку мы очень много внимания уделяем семейной политике в регионе, это его личная позиция», — пояснила Ирина Максимова ТАСС.

Эдуард Логинов в свою очередь отметил, что его высказывание было обращено не ко всем многодетным семьям, а непосредственно к автору поста.