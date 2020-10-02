Бишкек, , 18:44 — REGNUM Республиканский оперативный штаб и министерство иностранных дел Киргизии обсуждают возможность организации чартерного авиарейса в Россию для киргизстанских студентов, обучающихся в российских вузах. Об этом на пресс-конференции заявил директор агентства гражданской авиации республики Курманбек Акышев.

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По его словам, составлением списков пассажиров чартерных авиарейсов в Россию в условиях мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции занимается исключительно российское посольство.

Говоря о проблемах, с которыми столкнулись люди, желающие приобрести авиабилеты в Россию, Акышев отметил, что главной из них остается ограничение, согласно которому вылететь чартерными рейсами из Киргизии могут только дипломаты, официальные делегации и члены семей российских граждан.

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