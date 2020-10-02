Магнитогорск, Челябинская область, , 18:36 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области осуждённые за коррупцию должностные лица отдадут полученные взятки государству. Такое решение принял Ленинский райсуд по иску прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, решение касается бывшей главы городского управления ПФР. С неё взыщут 61 420 рублей, которые были получены при посредничестве её дочери за передачу в банк ведомственных документов те, которые содержали личные данные граждан.

Также решение касается бывшего должностного лица ГИБДД. С него взыщут 125 тыс. рублей, полученные за успешную сдачу теоретических экзаменов. Кроме того, взятку вернёт и экс-глава городского управления культуры, её размер составил 50 тыс. рублей.