Оренбург, , 18:38 — REGNUM Министр природы и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках совещания по теме сохранения реки Урал 2 октября отметил, что предстоит создать новую дорожную карту, новую программу по реанимации реки Урал.

«У нас есть крупная программа, включенная в национальный проект «Экология» по реабилитации Волги. Мы уже прошли довольно большой путь, знаем, как это делать, как смотреть на весь бассейн целиком, а не только на один субъект», — сказал глава Минприпроды.

В свою очередь губернатор Оренбуржья Денис Паслер подчеркнул, что разработка федерального проекта по оздоровлению Урала ведется сегодня на всех уровнях.

«Наша общая первоочередная задача — сформировать программу мероприятий до конца 2020 года. Уже определены участки намывных песчано-гравийных кос, требующих расчистка, — их 99. Ведется проектирование берегоукреплений. Планируется новая система очистных сооружений с учетом реконструкции имеющихся и строительства новых объектов», — сказал он.

По словам главы области, Оренбуржье в реализации программы сохранения экосистемы Урала станет одним из ключевых регионов. Областная власть заручилась в этом вопросе полной поддержкой Владимира Владимировича Путина.

Среди первых практических шагов должны быть расчистка русел рек, высадка деревьев вдоль береговой линии, строительство и модернизация очистных сооружений, минимизация сбросов предприятий.

Напомним, 2 октября в Оренбургской области с рабочей поездкой находится глава Минприпроды Дмитрий Кобылкин и глава Росгеологии Сергей Горьков. В первой половине дня они посетили месторождение белой огнеупорной глины в Светлинском районе.

Позже в этом же муниципальном образовании прошло совещание с экологической повесткой. Стоит отметить, оренбуржцы давно бьют тревогу по поводу того, что Урал каждый год становится все более мелководным.

Оренбургская область в силу своего географического положения располагается в степной и сухостепной зоне, то есть входит в число вододефицитных регионов страны.

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