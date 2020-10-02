Варшава, , 18:11 — REGNUM Компания Konami выпустила цифровую версию игры Silent Hill 4: The Room, релиз которой состоялся в 2004 году. Игра появилась 2 октября в сервисе GOG.

Ранее СМИ сообщили о возможном релизе, основываясь на информации с сайта PEGI (европейской рейтинговой системы компьютерных игр и развлекательного ПО). Стоимость игры составляет 299 рублей.

Разработкой Silent Hill 4: The Room занималась студия Team Silent, релиз игры состоялся 7 сентября 2004 года. По её сюжету, главный герой оказывается заперт в своей квартире, выход из которой представляет собой портал в жуткую альтернативную реальность.

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