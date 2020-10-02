Липецк, , 18:10 — REGNUM В Липецке спортивные центры и школы усилили контроль за исполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, а при потенциальном риске заражения коронавирусом или ОРВИ занятия переводят в онлайн-режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

Если состояние здоровья сотрудников или воспитанников в спортивных школах ухудшается, их направляют к врачу. Если есть потенциальный риск распространения ОРВИ, занятия переводят в онлайн-режим. В частности, 1 октября в спортшколе № 8 временно отменили занятия в секции дзюдо, потому что заболел один из тренеров.

«Мы не можем говорить о коронавирусной инфекции, по симптомам — обычная простуда. Но тем не менее, в учреждении приняли решение не рисковать, временно приостановили занятия. Говорить о возобновлении тренировок будет возможно после медицинского обследования, — прокомментировала председатель департамента Александра Кузнецова.

Во время карантина спортсмены продолжают занятия с помощью проекта «Тренируйся дома».

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области скончались еще два пациента с COVID-19