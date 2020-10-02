Липецк, 2 октября 2020, 18:10 — REGNUM В Липецке спортивные центры и школы усилили контроль за исполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, а при потенциальном риске заражения коронавирусом или ОРВИ занятия переводят в онлайн-режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
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Если состояние здоровья сотрудников или воспитанников в спортивных школах ухудшается, их направляют к врачу. Если есть потенциальный риск распространения ОРВИ, занятия переводят в онлайн-режим. В частности, 1 октября в спортшколе № 8 временно отменили занятия в секции дзюдо, потому что заболел один из тренеров.
Во время карантина спортсмены продолжают занятия с помощью проекта «Тренируйся дома».
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