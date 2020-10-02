Брянск, , 18:05 — REGNUM Прививку от коронавируса сделал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом пресс-служба правительства региона сообщала известно 2 октября.

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Прививку губернатору сделали препаратом «Спутник V», после вакцинации он чувствует себя хорошо.

В пресс-службе уточнили, что в регионе от коронавируса уже начали прививать врачей: на текущей неделе прививки сделали медикам первичного звена.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.