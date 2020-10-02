Москва, , 18:03 — REGNUM В пятницу, 2 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Владимиром Мау. В первую очередь, речь шла о подготовке кадров и формировании кадрового резерва страны.

В сентябре 2020 года Академии исполнилось 10 лет. За эти годы РАНХиГС стала крупным центром подготовки кадров, сейчас по разным программам там обучается более 200 тысяч человек.

«Особенность Академии состоит в том, что у нас подавляющее большинство — это всё-таки взрослые люди, которые приходят сюда, в Академию, и видят в этом инвестицию и в себя, и в будущее страны. Это не услуга, это инвестиция, они в себя инвестируют время, деньги. Это, конечно, очень важно. Недаром у нас, скажем, учатся не только госслужащие и предприниматели, но и спортсмены, включая олимпийских чемпионов, даже космонавты учатся в нашей Академии, получая более широкие возможности для применения себя в разных дальнейших видах деятельности», — отметил Владимир Мау.

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что Академия тесно сотрудничает с президентской платформой «Россия — страна возможностей»: «Мы в очень хорошем партнёрстве с платформой «Россия — страна возможностей», с автономными некоммерческими организациями в проведении конкурсов — Алексей Комиссаров является директором нашей Высшей школы государственного управления, — это и «Лидеры России», и конкурс «Управляй» — похожий конкурс для студентов».

Владимир Мау добавил, что за последние пять лет в Академии обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров, причём девять — в действующем Правительстве Российской Федерации, Генеральный прокурор и два заместителя только что окончили программу, получили дипломы, 36 действующих глав регионов, больше 110 заместителей федеральных министров.

«Конечно, не могу не сказать, что мы активно работаем и на студенческом направлении. У нас очень хорошие студенты, они в меньшинстве, но всё равно их десятки тысяч. В очном высшем образовании у нас 45 тысяч человек: наверное, половина в Москве и половина в регионах. И конечно, наша основная задача — выпускать патриотически воспитанных студентов, ответственных предпринимателей и эффективных госчиновников», — отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Владимир Мау рассказал, что РАНХиГС также проводит международные конкурсы по управлению бизнесом: «Последние 20 лет российская команда трижды, кстати, побеждала на международном чемпионате, где обычно участвуют 40 стран».

Речь, в частности, идет о чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), оператором которого РАНХиГС является с 2006 года.

Global Management Challenge — это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.

6 июля 2019 года, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов.

Кроме того, в ходе встречи с президентом страны Владимир Мау отметил, что «слушатели высшего кадрового резерва помимо курсов делают проекты в регионах»: «Они разбиваются на команды по интересам, едут в регионы, и губернаторы перед ними ставят задачи, то есть они проводят неделю-две в регионах, возвращаются туда, занимаются решением задач, которые перед ними ставят губернаторы: от развития северных территорий до, скажем, строительства университетских комплексов».