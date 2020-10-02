Москва, 2 октября 2020, 18:03 — REGNUM В пятницу, 2 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Владимиром Мау. В первую очередь, речь шла о подготовке кадров и формировании кадрового резерва страны.
В сентябре 2020 года Академии исполнилось 10 лет. За эти годы РАНХиГС стала крупным центром подготовки кадров, сейчас по разным программам там обучается более 200 тысяч человек.
Ректор РАНХиГС подчеркнул, что Академия тесно сотрудничает с президентской платформой «Россия — страна возможностей»: «Мы в очень хорошем партнёрстве с платформой «Россия — страна возможностей», с автономными некоммерческими организациями в проведении конкурсов — Алексей Комиссаров является директором нашей Высшей школы государственного управления, — это и «Лидеры России», и конкурс «Управляй» — похожий конкурс для студентов».
Владимир Мау добавил, что за последние пять лет в Академии обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров, причём девять — в действующем Правительстве Российской Федерации, Генеральный прокурор и два заместителя только что окончили программу, получили дипломы, 36 действующих глав регионов, больше 110 заместителей федеральных министров.
Владимир Мау рассказал, что РАНХиГС также проводит международные конкурсы по управлению бизнесом: «Последние 20 лет российская команда трижды, кстати, побеждала на международном чемпионате, где обычно участвуют 40 стран».
Речь, в частности, идет о чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), оператором которого РАНХиГС является с 2006 года.
Global Management Challenge — это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.
6 июля 2019 года, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов.
Кроме того, в ходе встречи с президентом страны Владимир Мау отметил, что «слушатели высшего кадрового резерва помимо курсов делают проекты в регионах»: «Они разбиваются на команды по интересам, едут в регионы, и губернаторы перед ними ставят задачи, то есть они проводят неделю-две в регионах, возвращаются туда, занимаются решением задач, которые перед ними ставят губернаторы: от развития северных территорий до, скажем, строительства университетских комплексов».