Москва, , 17:58 — REGNUM Медицинских работников в России пока не начали отзывать из отпусков в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил 2 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Нет, из отпусков мы стараемся никого не отзывать», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Минздрава заявил, что в России развёрнут достаточный на сегодняшний день объём коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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