Пермь, , 17:47 — REGNUM В Пермском крае снова продлили действие имеющихся ограничительных мер. Об этом сообщает оперштаб.

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Это сделано для уменьшения рисков заражения граждан коронавирусом. Людям нужно носить маски, а тем из них, кто имеет хронические заболевания или возраст старше 65 лет, соблюдать режим самоизоляции.

Пока ограничения продлены по 18 октября. Они также касаются тех сфер и услуг, которые предусматривают большое скопление людей, а также тесный контакт между ними и пребывание клиентов в маленьких закрытых помещениях. До особого распоряжения ограничена работа ночных клубов, дискотек, детских развлекательных центров и т. д.